Aby prawidłowo określić dzień, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, niezbędne jest ustalenie daty, w jakiej pracownikowi zostało doręczone oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy. Wręczając je osobiście, nie mamy wątpliwości co do tego, w jaki sposób określić dzień, od którego rozpocznie się bieg okresu wypowiedzenia, a tym samym – z jaką datą umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu lub – w przypadku złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy np. na mocy art. 52 k.p. – z jakim dniem zakończy się stosunek pracy łączący go z pracownikiem.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawca nie ma możliwości osobistego dostarczenia oświadczenia. W takiej sytuacji może skorzystać z usług kuriera, wysłać oświadczenie drogą elektroniczną lub przesłać je pocztą tradycyjną.

Wysyłka pocztą a liczenie terminów

W przypadku wyboru usługi pocztowej, aby skutecznie dostarczyć pracownikowi takie oświadczenie, należy wysłać dokument listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli pracodawca decyduje się skorzystać z usług poczty, a pracownik odbiera list i potwierdza odbiór dokumentu, składając swój podpis wraz z datą na potwierdzeniu odbioru, które następnie jest dostarczane do pracodawcy, sytuacja jest bardzo prosta. Wówczas za datę rozwiązania umowy o pracę lub za datę rozpoczęcia biegu wypowiedzenia (w zależności od trybu rozwiązania umowy o pracę) uznaje się dzień rzeczywistego odbioru przesyłki.

Sprawa komplikuje się, gdy pracownik nie odbiera listu, pomimo powtórnego awizowania przesyłki. Dotychczas w literaturze oraz orzecznictwie utrwalony był pogląd, że w takim przypadku za dzień odbioru uważa się ostatni dzień, w którym przesyłka z oświadczeniem mogła być podjęta po powtórnym awizowaniu. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., I PK 37/05. Zgodnie z tym orzeczeniem dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Ponadto, w myśl uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10 maja 1971 r., III CZP 10/71, mającej moc zasady prawnej, za datę doręczenia pisma w ramach tzw. doręczenia zastępczego należy przyjąć datę, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór. Przekładając te poglądy na sytuację wysłania oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy pocztą, Sąd Najwyższy w wyroku z 14 czerwca 2017 r., II PK 178/16 zauważył, że „istotą awiza pozostawionego przez kuriera, podobnie jak awiza pocztowego, jest powiadomienie adresata przesyłki o możliwości jej odebrania w określonym miejscu i terminie. Nie można zatem przyjąć za datę doręczenia jakiejkolwiek wcześniejszej daty przed upływem wskazanego terminu, skoro adresat ma prawo podjąć pismo nawet w ostatnim dniu tego okresu”.

Zmiana interpretacji

Powyższe stanowisko przez wiele lat funkcjonowało w praktyce polskich firm i nie budziło wątpliwości. Pojawiły się one po wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku z 8 sierpnia 2023 r., I PSKP 21/22. Z jego uzasadnienia wynika, że celowe uchylanie się pracownika od odebrania awizowanej przesyłki zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę nie ma wpływu na skuteczność jego złożenia. Sąd wyjaśnił, że „w przypadku awizowania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy, przesłanki z art. 61 § 1 k.c. spełnione są najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu awiza, a na pracowniku spoczywa ciężar dowodu co do wykazania, że nie miał on obiektywnie możliwości odebrania przesyłki w dniu następnym po awizowaniu, a więc zapoznania się z treścią składanego oświadczenia woli”.

Zgodnie ze stanowiskiem SN w sytuacji wysłania oświadczenia o rozwiązaniu umowy pocztą, termin, od którego rozpoczyna się liczyć bieg okresu wypowiedzenia, to już pierwszy dzień po awizowaniu przesyłki, a w sytuacji, gdy umowa rozwiązywana jest bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosunek pracy rozwiąże się właśnie w dniu następnym po pierwszym awizowaniu przesyłki.

Stanowisko PIP

W związku z wątpliwościami pracodawców do Państwowej inspekcji Pracy skierowano pytanie, którą interpretację przepisów należy stosować. W treści odpowiedzi z listopada 2024 r. ekspert Państwowej Inspekcji Pracy przychylił się do stanowiska prezentowanego przez SN w wyroku z 8 sierpnia 2023 r., uznając je jako prawidłowe. Jednocześnie PIP podkreśliła, że prezentowane przez nią stanowisko zostało sporządzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa sądowego i dostępnych komentarzy. Udzielona porada prawna nie jest wiążąca i nie stanowi źródła prawa dla stron stosunku pracy, sądów czy innych organów uprawnionych do przestrzegania kontroli przepisów prawa pracy.

Obecnie możemy obserwować zmianę dotychczasowego podejścia i skłonność Państwowej Inspekcji Pracy do liczenia terminów związanych ze złożonym za pośrednictwem poczty oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę od dnia następnego po pierwszym awizowaniu przesyłki, a nie jak dotychczas ostatniego dnia, którego można było przesyłkę odebrać po dwukrotnym jej awizowaniu.

Anna Smagłowska - Senior Manager, Dział Outsourcingu Kadrowo-Płacowego, Forvis Mazars w Polsce