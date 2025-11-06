Reklama
Lawina korekt w ZUS i urzędach skarbowych

Inspekcja ma zyskać uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Po interwencji PIP przedsiębiorca zapłaci zaległe składki i podatki, ale jeśli zaskarży decyzję i wygra w sądzie, nie odzyska środków.

Publikacja: 06.11.2025 05:50

Lawina korekt w ZUS i urzędach skarbowych. Przedsiębiorcy obawiają się kontroli PIP

Lawina korekt w ZUS i urzędach skarbowych. Przedsiębiorcy obawiają się kontroli PIP

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Serwińska

SPIS TREŚCI

  1. Co oznacza reklasyfikacja?
  2. Obowiązki pracodawcy po reklasyfikacji
  3. Obowiązki współpracownika
  4. Brak zwrotu składek i podatków

Od stycznia 2026 r. w życie mają wejść przepisy, które mogą wywrócić do góry nogami dotychczasowy model współpracy na rynku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę bez konieczności wystąpienia do sądu. Co więcej, reklasyfikacja obejmie również okresy wsteczne, co w praktyce oznacza konieczność co najmniej dokonania korekt w ZUS i urzędach skarbowych oraz często znaczących dopłat, które obciążą rzekomego pracodawcę. Co więcej, nawet jeśli sąd później uzna, że stosunek pracy faktycznie nie istniał, składki i podatki zapłacone po reklasyfikacji nie będą zwracane. Odpowiedzialność finansowa za nietrafne decyzje PIP spoczywać więc będzie w pełni na przedsiębiorcy.

