Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Katarzyna Wójcik: Czy pokolenie Z wymusi zmiany w kodeksie pracy?

Nowoczesny rynek pracy potrzebuje nie tylko nowych technologii, ale też nowych zasad. Czy pokolenie Z wymusi zmiany w kodeksie pracy?

Publikacja: 06.11.2025 06:00

Czy pokolenie Z wymusi zmiany w kodeksie pracy?

Czy pokolenie Z wymusi zmiany w kodeksie pracy?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Pokolenie Z, czyli urodzeni po 1995 r., coraz wyraźniej kształtuje rynek pracy. W przeciwieństwie do starszych generacji, nie definiuje kariery przez pryzmat stałego etatu czy biurowego grafiku. Dla nich praca ma być elastyczna, projektowa, często zdalna lub hybrydowa. Nie chodzi o brak zaangażowania, lecz o zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Ten sposób myślenia zderza się jednak z przepisami prawa pracy, które wciąż są oparte na modelu przemysłowym XX wieku. Pracownik ma jednego pracodawcę, stałe miejsce pracy i określone godziny. Tymczasem gospodarka cyfrowa wymaga bardziej elastycznych konstrukcji prawnych, które pozwolą godzić mobilność z bezpieczeństwem socjalnym.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Lawina korekt w ZUS i urzędach skarbowych. Przedsiębiorcy obawiają się kontroli PIP
Kadry i Płace
Lawina korekt w ZUS i urzędach skarbowych
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Prowokowanie pracownika nie zawsze popłaca
Kadry i Płace
Prowokowanie pracownika nie zawsze popłaca
O czym pracodawca nie musi mówić związkom zawodowym?
Kadry i Płace
O czym pracodawca nie musi mówić związkom zawodowym?
O czym kadrowi zapominają powiadomić ZUS?
Kadry i Płace
O czym kadrowi zapominają powiadomić ZUS?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Co porównywać, by luka płacowa nie była pozorna?
Kadry i Płace
Co porównywać, by luka płacowa nie była pozorna?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama