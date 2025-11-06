Reklama
Pokolenie Z zmienia rynek pracy. Czy regulacje nadążają za nową kulturą zatrudnienia?

Pokolenie Z nie odrzuca pracy, lecz modele, które nie przystają do zmian na rynku. Prawo pracy także musi ewoluować.

Publikacja: 06.11.2025 04:50

Pokolenie Z wymyusi zmianę kodeksu pracy? Prawo także musi ewoluować

Pokolenie Z wymyusi zmianę kodeksu pracy? Prawo także musi ewoluować

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 r., redefiniuje sposób myślenia o pracy. Jego przedstawiciele, wchodząc na rynek zawodowy, często nie oczekują stabilizacji rozumianej jako długotrwałe, sztywne zatrudnienie, lecz rozwoju, elastyczności i autentyczności. Dla nich praca to nie tyle miejsce, co przestrzeń doświadczeń – często hybrydowa, cyfrowa i projektowa. W tym kontekście tradycyjne ramy prawa pracy, oparte na sztywnych modelach czasu pracy, podporządkowania i form zatrudnienia, coraz częściej zderzają się z nową rzeczywistością, w której granice między etatem, freelancingiem i samozatrudnieniem powoli ulegają zatarciu.

