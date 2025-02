Czy szef może zaakceptować regularne wyjścia z pracy w ciągu dnia?

- Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożył wniosek o zwolnienia w każdy poniedziałek do końca marca między 12.00 a 14.00 . Ma w tym czasie rehabilitację. Czy możemy się na taki wniosek zgodzić i jak wpłynie to na wynagrodzenie pracownika? – pyta czytelnik.

Pracodawca może zaakceptować regularne zwolnienia w celu załatwienia szeroko rozumianej sprawy osobistej (w tym m.in. leczenie, zabiegi rehabilitacyjne itp.). Przepisy nie ograniczają pracodawcy jakimkolwiek katalogiem takich zwolnień. Mogą polegać zarówno na późniejszym przyjściu do pracy, wcześniejszym z niej wyjściu, jak też pewnym czasie nieświadczenia pracy w ciągu dnia. Za czas tych zwolnień nie przysługuje wynagrodzenie. Mogą być jednak odpracowane – czas odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych i pozwoli zarówno na „wyrównanie” wynagrodzenia, jak i na zrealizowanie wszystkich zadań pracownika.