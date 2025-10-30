Rzeczpospolita
AI w rękach pracowników – szansa czy ryzyko dla pracodawców?

Jeśli pracownik, korzystając z narzędzia generatywnego, ujawni dane klienta lub błędnie opracuje dokument, który trafi do kontrahenta, odpowiedzialność cywilna obciąża w pierwszej kolejności firmę. AI niesie za sobą szanse ale też ryzyko dla pracodawców.

Publikacja: 30.10.2025 05:10

AI w rękach pracowników – szansa czy ryzyko dla pracodawców?

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

SPIS TREŚCI

  1. Katalizator innowacji
  2. Ochrona danych
  3. Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
  4. Konieczny nadzór człowieka
  5. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie AI
  6. Zdaniem autorów

Sztuczna inteligencja nie jest już technologiczną ciekawostką – stała się narzędziem codziennej pracy, z którego korzystają nie tylko menedżerowie, lecz także szeregowi pracownicy. Coraz częściej to nie organizacje, ale ich pracownicy wprowadzają AI do firmowej rzeczywistości – po cichu, samodzielnie, często bez wiedzy przełożonych. Według dostępnych badań, ponad połowa zatrudnionych w sektorze usług i nowych technologii przyznaje, że wykorzystuje narzędzia generatywne w pracy bez oficjalnego pozwolenia pracodawcy. Zjawisko to, określane mianem „shadow AI”, stało się nową formą cyfrowego ryzyka organizacyjnego – łączącą w sobie spontaniczną innowacyjność z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych, reputacji firmy i zgodności z przepisami prawa.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

