AI w rękach pracowników – szansa czy ryzyko dla pracodawców?

Sztuczna inteligencja nie jest już technologiczną ciekawostką – stała się narzędziem codziennej pracy, z którego korzystają nie tylko menedżerowie, lecz także szeregowi pracownicy. Coraz częściej to nie organizacje, ale ich pracownicy wprowadzają AI do firmowej rzeczywistości – po cichu, samodzielnie, często bez wiedzy przełożonych. Według dostępnych badań, ponad połowa zatrudnionych w sektorze usług i nowych technologii przyznaje, że wykorzystuje narzędzia generatywne w pracy bez oficjalnego pozwolenia pracodawcy. Zjawisko to, określane mianem „shadow AI”, stało się nową formą cyfrowego ryzyka organizacyjnego – łączącą w sobie spontaniczną innowacyjność z potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych, reputacji firmy i zgodności z przepisami prawa.