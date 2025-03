Czy ZUS musi współpracować z zagranicznym odpowiednikiem?

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chce narażać się na zarzut naruszenia prawa unijnego, powinien wymieniać się informacjami z urzędami z innych państw członkowskich. Taka konkluzja płynie z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 stycznia 2025 r. w sprawie C 421/23. Sprawa została zainicjowana w Belgii w związku ze skazaniem portugalskiego przedsiębiorcy za oszustwa związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Miał się on dopuścić złamania prawa w związku ze swoją działalnością. Portugalskich pracowników delegowano do pracy budowlanej w Belgii na podstawie świadectw A1. Dokumenty te potwierdzały, że pracownicy podlegali portugalskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. W Portugalii też odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne.