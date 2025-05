Czas pracy na umowie zlecenia – elastyczność czy ryzyko

Umowy zlecenia uchodzą za atrakcyjne rozwiązanie dla pracodawców, głównie ze względu na ich elastyczność i mniejszy ciężar formalny w porównaniu do umów o pracę. To prawda – zlecenie opiera się na kodeksie cywilnym, a nie kodeksie pracy, co oznacza m.in. brak takich obowiązków jak prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z przepisami prawa pracy, czy konieczność wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Ale czy to oznacza pełną dowolność? Niekoniecznie, a w pewnych aspektach wręcz generuje nowe wyzwania.