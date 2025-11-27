Reklama
Czy pracownik mobilny może pracować zdalnie?

Fakt, że danego dnia pracownicy mobilni wykonują zadania z domu, nie oznacza automatycznie, że świadczą pracę zdalną w rozumieniu kodeksu pracy.

Publikacja: 27.11.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Patrycja Zawirska, Dominika Buchal

SPIS TREŚCI

  1. Praca zdalna w świetle prawa
  2. Pracownik mobilny na kanapie – czy to już praca zdalna?
  3. Ministerstwo stawia granice?
  4. Gdzie prawo spotyka rzeczywistość
  5. Praca zdalna od czasu do czasu
  6. Nieformalna praca zdalna pod lupą PIP

W czasach COVID-19 wielu pracowników zabrało swoje rzeczy z biur i zaczęło wykonywać obowiązki z domu. Z czasem termin „praca zdalna” stał się powszechny, a następnie został wprowadzony do kodeksu pracy, odsyłając do lamusa tzw. telepracę.

W dobie cyfryzacji i powszechnej łączności praca zdalna stała się więc integralnym elementem codzienności wielu zawodów. Technologia pozwala nam być „w biurze” niemal wszędzie. Ale czy dotyczy to również pracowników mobilnych, którzy wykonują swoje obowiązki w wielu miejscach – handlowców czy serwisantów? Czy skoro ich praca odbywa się w rozproszonych lokalizacjach, mogą czasem zatrzymać się w domu i pracować zdalnie?

