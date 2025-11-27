Czy pracownik mobilny może pracować zdalnie?

W czasach COVID-19 wielu pracowników zabrało swoje rzeczy z biur i zaczęło wykonywać obowiązki z domu. Z czasem termin „praca zdalna” stał się powszechny, a następnie został wprowadzony do kodeksu pracy, odsyłając do lamusa tzw. telepracę.

W dobie cyfryzacji i powszechnej łączności praca zdalna stała się więc integralnym elementem codzienności wielu zawodów. Technologia pozwala nam być „w biurze” niemal wszędzie. Ale czy dotyczy to również pracowników mobilnych, którzy wykonują swoje obowiązki w wielu miejscach – handlowców czy serwisantów? Czy skoro ich praca odbywa się w rozproszonych lokalizacjach, mogą czasem zatrzymać się w domu i pracować zdalnie?