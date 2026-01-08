Rzeczpospolita
Kiedy przywrócenie do pracy jest niecelowe?

Nawet gdy rozwiązanie umowy o pracę zostanie uznane za wadliwe, sąd pracy może nie przywrócić pracownika do pracy i zasądzić na jego rzecz odszkodowanie.

Publikacja: 08.01.2026 05:40

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są podstawy prawne przywrócenia pracownika do pracy przez sąd pracy?
  • Jakie okoliczności mogą wpłynąć na decyzję sądu o niecelowości przywrócenia pracownika do pracy?
  • Dlaczego konflikt osobisty między pracownikiem a pracodawcą może wpłynąć na orzeczenie sądu?
  • Jakie sądy Najwyższy uchwały wskazują na sprzeczność przywrócenia do pracy z zasadami współżycia społecznego?
W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka – stosownie do żądania pracownika – o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 k.p.). Zatem wybór pomiędzy tymi roszczeniami należy zasadniczo do pracownika. Sąd może jednak nie uwzględnić żądania pracownika odnośnie przywrócenia do pracy, jeśli ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe i wówczas orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 k.p.). Nie dotyczy to jednak kobiet w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego, od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, pracowników w wieku przedemerytalnym oraz pracowników chronionych na podstawie przepisów szczególnych (np. działaczy związkowych), chyba że także w tym przypadku przywrócenie do pracy jest niemożliwe z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy.

