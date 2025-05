Przy ustalaniu podstawy wymiaru wpłat do PPK uwzględnia się także świadczenia niepieniężne

Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje świadczenie niepieniężne, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to również od wartości tego świadczenia należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać te wpłaty do instytucji finansowej.