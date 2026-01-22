Konfliktowy pracownik może nie zostać przywrócony na stanowisko

Jeżeli powrót łączyłby się z dezorganizacją przedsiębiorstwa lub rozluźnieniem dyscypliny pracy, kontynuowanie zatrudnienia może zostać uznane przez sąd za niecelowe

Żądanie przywrócenia do pracy to jedno z częściej stawających na wokandzie roszczeń pracowniczych. Często zdarza się, że wdający się w spór szef ma świadomość błędów, które popełnił w procedurze wypowiadania umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia. Naruszenie warunków formalnych zwykle przesądza o przegranej pracodawcy, nawet gdyby podstawa do rozwiązania umowy o pracę faktycznie istniała i była uzasadniona. Kwalifikowane jest to bowiem jako naruszenie przepisów dotyczących rozwiązywania umowy o pracę.