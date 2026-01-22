Rzeczpospolita
Jakie są skutki braku pouczenia o prawie odwołania do sądu?

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku pouczenia o prawie wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie powoduje wadliwości wypowiedzenia i nie będzie skutkować przywróceniem pracownika do pracy lub zasądzeniem odszkodowania.

Publikacja: 22.01.2026

Ryszard Sadlik

SPIS TREŚCI

  1. Skuteczność wypowiedzenia
  2. Przywrócenie terminu na odwołanie pracownika
  3. Termin na odwołanie pracownika nie zawsze zostanie przywrócony

Pracodawca, wypowiadając umowę o pracę swojemu pracownikowi, zobowiązany jest zarazem pouczyć go o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Analogiczny obowiązek obciąża pracodawcę w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przepis wymaga jedynie pouczenia o prawie do złożenia odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia do sądu. Wydaje się zatem, że będzie on zrealizowany przez samo wskazanie tego uprawnienia. Niemniej w praktyce zwykle pracodawcy wskazują także termin, w jakim można złożyć odwołanie, a czasami także i siedzibę sądu, do którego pracownik może się zwrócić. Wydaje się, że nie jest to wymagane przez kodeks pracy, choć może być pomocne dla pracownika.

e-Wydanie