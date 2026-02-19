Czas dla rodziny pod ochroną

Chciałbym wykorzystać właściwie wszystkie możliwości, aby spędzić czas z rodziną. Jakie w 2026 r. mogą przysługiwać mi urlopy i inne dni wolne od pracy (płatne i bezpłatne) związane z urodzeniem się dziecka dla jego ojca, a także inne dni wolne od pracy? – pyta czytelnik.

Większość uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem zostało opisanych w dziale ósmym (uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem) kodeksu pracy. Zgodnie z art. 178 § 2 k.p., pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Na podstawie art. 182(1a) § 4 k.p., każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru 41-43 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci). Prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica. Zatem matka może wykorzystać 32/34 tygodnie urlopu rodzicielskiego (w zależności od liczby urodzonych dzieci), natomiast ojcu przysługuje prawo do dziewięciu tygodni nieprzenoszalnej części urlopu. Czytelnik może wziąć większą część urlopu rodzicielskiego z wymiaru 32/34 tygodni. W takim przypadku matka będzie miała prawo do krótszego urlopu. Jeśli nie nabyła prawa do urlopu macierzyńskiego albo nie podlegała ubezpieczeniu w momencie urodzenia się dziecka (chociażby z przyczyny zatrudnienia w innym kraju), czytelnikowi, jako ojcu dziecka, należy się urlop rodzicielski w wymiarze 32/34 tygodni.