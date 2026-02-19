Odszkodowanie od pracownika to nie zawsze tylko trzy pensje

Odpowiedzialność pracownika – za szkody wyrządzone pracodawcy nieumyślnie – jest limitowana do wysokości trzech pensji zatrudnionego. Ograniczenie takie obowiązuje jednak tylko w stosunku do pojedynczej wyrządzonej szkody. Czasem zdarza się zaś, że szkód jest więcej.

Jeśli etatowiec wyrządzi kilka szkód, limit ograniczający odszkodowanie dla każdej szkody liczy się oddzielnie. Gdy więc dochodzi do sporu o wysokość należnego odszkodowania, kluczowe jest to, czy poszczególne szkody można sumować. Bardzo istotne jest także to, czy szkody były wyrządzone umyślnie czy nieumyślnie, albo po zerwaniu związku z pracą. Ta ostatnia okoliczność może wystąpić np. w przypadku uszkodzenia pojazdów przez pracowników dysponujących pojazdem pracodawcy poza godzinami pracy.