Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?

Obywatele Ukrainy zajmują dziś w Polsce szczególną pozycję wśród cudzoziemców. Zaraz po obywatelach państw Unii Europejskiej są grupą korzystającą z najszerszego katalogu uprawnień w zakresie legalnego pobytu oraz dostępu do rynku pracy. To rezultat nadzwyczajnych regulacji wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 r., które istotnie zmieniły dotychczasowy model ich obecności w Polsce.

Ta sytuacja ma ulec zmianie. Od 5 marca 2026 r. obowiązuje ustawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wygaszająca). Jej wejście w życie oznacza stopniowe pozbawienie obywateli Ukrainy wspomnianych wyżej uprawnień i docelowe przywrócenie ich statusu do porównywalnego z innymi cudzoziemcami. Ze względu na fakt, że Ukraińcy są największą grupą obcokrajowców w Polsce, powyższe zmiany będą miały również niebagatelny wpływ na pracodawców powierzających pracę obywatelom tego państwa.