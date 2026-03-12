Rzeczpospolita
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?

Nowe przepisy wygaszają specustawę, zrównując status obywateli Ukrainy z innymi cudzoziemcami. Dowiedz się, jak przygotować firmę do zmian, by zachować ciągłość zatrudnienia i uniknąć kar za nielegalną pracę

Publikacja: 12.03.2026 05:50

Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?

Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?

Foto: Adobe Stock

Wojciech Rogowski, Grzegorz Ruszczyk

SPIS TREŚCI

  1. Zatrudnienie obywatela Ukrainy 2026/2027. Nowe terminy legalnego pobytu
  2. Pobyt obywateli Ukrainy po 4 marca 2027 r. Co zmienia nowa ustawa?
  3. Zatrudnienie obywatela Ukrainy. Uproszczone zasady do marca 2029 r.
  4. Praca obywateli Ukrainy po 2029 roku. Jak przedłużyć legalne zatrudnienie?
  5. Legalizacja pracy Ukraińców – nowe obowiązki pracodawców zdaniem autorów

Obywatele Ukrainy zajmują dziś w Polsce szczególną pozycję wśród cudzoziemców. Zaraz po obywatelach państw Unii Europejskiej są grupą korzystającą z najszerszego katalogu uprawnień w zakresie legalnego pobytu oraz dostępu do rynku pracy. To rezultat nadzwyczajnych regulacji wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 r., które istotnie zmieniły dotychczasowy model ich obecności w Polsce.

Ta sytuacja ma ulec zmianie. Od 5 marca 2026 r. obowiązuje ustawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wygaszająca). Jej wejście w życie oznacza stopniowe pozbawienie obywateli Ukrainy wspomnianych wyżej uprawnień i docelowe przywrócenie ich statusu do porównywalnego z innymi cudzoziemcami. Ze względu na fakt, że Ukraińcy są największą grupą obcokrajowców w Polsce, powyższe zmiany będą miały również niebagatelny wpływ na pracodawców powierzających pracę obywatelom tego państwa.

