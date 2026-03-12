Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Neutralność płciowa stanowiska to nie zawsze wymóg rekrutacji

Jeżeli z obiektywnych przyczyn wynika, że dane stanowisko może być zajmowane wyłącznie przez osoby danej płci, można w nazwie ogłoszenia podać nazwę stanowiska tylko w męskiej albo żeńskiej formie.

Publikacja: 12.03.2026 05:30

Czy nazwa stanowiska w ogłoszeniu o pracę powinna zawsze być neutralna płciowo?

Czy nazwa stanowiska w ogłoszeniu o pracę powinna zawsze być neutralna płciowo?

Foto: Adobe Stock

Dominika Buchal, Andrzej Orzechowski

SPIS TREŚCI

  1. Dyskryminacja czy wyjątek? Kiedy płeć ma znaczenie w rekrutacji
  2. Mężczyzna w salonie sukien ślubnych? Ważny wyrok Sądu Najwyższego
  3. Jak pisać ogłoszenia o pracę zgodnie z nowymi przepisami? MRPPiPS wyjaśnia
  4. Kiedy ogłoszenie o pracę nie musi być neutralne płciowo? MRPPiPS wyjaśnia
  5. Płeć jako kryterium w rekrutacji – kiedy jest dopuszczalna?
  6. Jak unikać dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową w ogłoszeniach o pracę?
  7. Wiek w rekrutacji. Kiedy limit wieku nie jest dyskryminacją?
  8. Neutralność płciowa stanowiska w rekrutacji – zdaniem autorów

Neutralność płciowa w ogłoszeniach o pracę miała być prostą zasadą – zamiast „kelnerki” poszukujemy „kelnera/kelnerki”. Jasno, równo, bez wykluczania kogokolwiek na starcie. Tymczasem zaledwie kilka miesięcy praktyki pokazało, że to, co w założeniu miało być łatwe i proste, w rzeczywistości potrafi się skomplikować. Problem pojawia się wtedy, gdy pracodawca ma obiektywne powody, aby poszukiwać do pracy osoby konkretnej płci, np. aktorki do roli żeńskiej. Czy wolno to wprost wskazać w ogłoszeniu, skoro przepisy nakazują neutralność płciową? Z pomocą przychodzi Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które rozwiązuje te wątpliwości.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
To, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną nie powinno decydować o przyjęciu do pracy, ale są wyjątki.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kiedy płeć ma znaczenie?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Kadry i Płace
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Kadry i Płace
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Dotkliwe sankcje za nielegalny outsourcing pracowników
Kadry i Płace
Dotkliwe sankcje za nielegalny outsourcing pracowników
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama