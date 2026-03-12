Pracownik nie musi ciężko zachorować, by jego pracodawca został skazany

Odpowiedzialność karna w obszarze BHP rzadko wynika z samego faktu zachorowania pracownika. Postępowania prokuratorskie znacznie częściej koncentrują się na niedopełnianiu kwestii formalnych, które są bardziej uchwytne dowodowo, jak brak rejestrów, niezgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej albo nierzetelne prowadzenie dokumentacji narażeń zawodowych.

Art. 221 kodeksu karnego (niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej) przez lata pozostawał w cieniu regulacji dotyczących wypadków przy pracy. Tymczasem w realiach długotrwałej ekspozycji na czynniki chemiczne, pyłowe czy hałas oraz rosnącej świadomości pracowników jego znaczenie praktyczne wyraźnie wzrasta. Dla zarządów, działów HR i osób odpowiedzialnych za bhp kluczowe pytanie brzmi, kto i w jakich okolicznościach może realnie ponieść odpowiedzialność karną oraz jak to ryzyko ograniczyć.