Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Pracownik nie musi ciężko zachorować, by jego pracodawca został skazany

Odpowiedzialność karna grozi także za braki w dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych.

Publikacja: 12.03.2026 05:00

Pracownik nie musi ciężko zachorować, by jego pracodawca został skazany

Pracownik nie musi ciężko zachorować, by jego pracodawca został skazany

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Gospodarowicz, Katarzyna Zielezińska-Pierzynka

SPIS TREŚCI

  1. Choroba zawodowa a odpowiedzialność karna pracodawcy
  2. Badania profilaktyczne i choroby zawodowe – obowiązki pracodawcy
  3. Rejestr i dokumentacja chorób zawodowych
  4. Niezgłoszenie choroby zawodowej – jakie grożą konsekwencje?
  5. Błędy w dokumentacji chorób zawodowych a odpowiedzialność karna
  6. Odpowiedzialność karna za choroby zawodowe w firmie.
  7. Choroby zawodowe w firmie – jak ograniczyć ryzyko prawne i zarządcze?
  8. Choroby zawodowe. Najczęstsze błędy pracodawców i ryzyka prawne
  9. Grzywna do 360 tys. zł za naruszenie praw pracownika
  10. Zdaniem autorek

Odpowiedzialność karna w obszarze BHP rzadko wynika z samego faktu zachorowania pracownika. Postępowania prokuratorskie znacznie częściej koncentrują się na niedopełnianiu kwestii formalnych, które są bardziej uchwytne dowodowo, jak brak rejestrów, niezgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej albo nierzetelne prowadzenie dokumentacji narażeń zawodowych.

Art. 221 kodeksu karnego (niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej) przez lata pozostawał w cieniu regulacji dotyczących wypadków przy pracy. Tymczasem w realiach długotrwałej ekspozycji na czynniki chemiczne, pyłowe czy hałas oraz rosnącej świadomości pracowników jego znaczenie praktyczne wyraźnie wzrasta. Dla zarządów, działów HR i osób odpowiedzialnych za bhp kluczowe pytanie brzmi, kto i w jakich okolicznościach może realnie ponieść odpowiedzialność karną oraz jak to ryzyko ograniczyć.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
To, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną nie powinno decydować o przyjęciu do pracy, ale są wyjątki.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kiedy płeć ma znaczenie?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Kadry i Płace
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Kadry i Płace
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Czy nazwa stanowiska w ogłoszeniu o pracę powinna zawsze być neutralna płciowo?
Kadry i Płace
Neutralność płciowa stanowiska to nie zawsze wymóg rekrutacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama