Jak wykazać w raportach imiennych wyrównanie ubiegłorocznych nadgodzin?

– Pracownikowi zasądzone zostały nadgodziny za rok ubiegły wraz z odsetkami, których wypłaty dokonamy w przyszłym miesiącu. Jak wykazać tego rodzaju wypłatę w dokumentach rozliczeniowych? Czy powinniśmy przeliczyć pobrane przez tę osobę wynagrodzenie chorobowe i wypłacić stosowne wyrównanie? – pyta czytelnik.

Wyrównanie nadgodzin powinno być wykazane w bieżących dokumentach rozliczeniowych, przy czym wymagany będzie też dodatkowy raport. Natomiast obowiązek przeliczenia wynagrodzenia chorobowego uzależniony będzie od tego, czy wyrównanie obejmuje przynajmniej jeden miesiąc z okresu, z którego ustalona była podstawa tego wynagrodzenia.