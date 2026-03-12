Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak wykazać w raportach imiennych wyrównanie ubiegłorocznych nadgodzin?

Wyrównanie nadgodzin może skutkować koniecznością przeliczenia pobranego już wynagrodzenia chorobowego, a wypłacone z tego tytułu kwoty należy rozliczyć w raportach bieżących.

Publikacja: 12.03.2026 04:50

Jak wykazać w raportach imiennych wyrównanie ubiegłorocznych nadgodzin?

Jak wykazać w raportach imiennych wyrównanie ubiegłorocznych nadgodzin?

Foto: Adobe Stock

Bogdan Majkowski

SPIS TREŚCI

  1. Wyrównanie nadgodzin z odsetkami a składki ZUS – jak rozliczyć?
  2. Jak przeliczyć wynagrodzenie chorobowe po wypłacie zaległych nadgodzin?
  3. Jak wykazać wyrównanie chorobowego i nadgodzin w raportach ZUS?

–   Pracownikowi zasądzone zostały nadgodziny za rok ubiegły wraz z odsetkami, których wypłaty dokonamy w przyszłym miesiącu. Jak wykazać tego rodzaju wypłatę w dokumentach rozliczeniowych? Czy powinniśmy przeliczyć pobrane przez tę osobę wynagrodzenie chorobowe i wypłacić stosowne wyrównanie? – pyta czytelnik.

Wyrównanie nadgodzin powinno być wykazane w bieżących dokumentach rozliczeniowych, przy czym wymagany będzie też dodatkowy raport. Natomiast obowiązek przeliczenia wynagrodzenia chorobowego uzależniony będzie od tego, czy wyrównanie obejmuje przynajmniej jeden miesiąc z okresu, z którego ustalona była podstawa tego wynagrodzenia.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
To, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną nie powinno decydować o przyjęciu do pracy, ale są wyjątki.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Kiedy płeć ma znaczenie?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Kadry i Płace
Co zmieni się w zatrudnieniu obywateli Ukrainy?
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Kadry i Płace
Nadgodziny możliwe w zadaniowym systemie czasu pracy
Czy nazwa stanowiska w ogłoszeniu o pracę powinna zawsze być neutralna płciowo?
Kadry i Płace
Neutralność płciowa stanowiska to nie zawsze wymóg rekrutacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama