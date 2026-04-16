Aktualizacja danych to obowiązek uczestnika

Zawierając umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika, pracodawca przekazuje do instytucji finansowej jego dane identyfikujące. Danymi identyfikującymi uczestnika PPK są jego imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Dane identyfikujące uczestnika są danymi, które podmiot zatrudniający powinien wskazać w umowie o prowadzenie PPK, zarówno w celu identyfikacji uczestnika, w imieniu i na rzecz którego zawierana jest ta umowa, jak też w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy instytucją finansową a uczestnikiem PPK. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące uzupełniania i zmiany danych uczestnika PPK w instytucji finansowej.