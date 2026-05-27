Do PPK można „zapisać” tylko osoby zatrudnione

– 1 stycznia powołaliśmy radę nadzorczą. Jeśli członkowie rady nadzorczej będą wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji od 1 sierpnia, to czy termin na „zapisanie” ich do PPK powinniśmy obliczać od tej daty?

Tak. Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w ustawie o PPK. Podmiot zatrudniający (np. pracodawca) „zapisuje” osobę zatrudnioną do PPK, czyli zawiera – w imieniu i na rzecz tej osoby – umowę o prowadzenie PPK, nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące (90 dni) zatrudnienia. Nie musi jednak tego robić, gdy osoba zatrudniona zadeklarowała niedokonywanie wpłat do PPK albo przestała być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.