Dorabianie podczas urlopu bezpłatnego to ryzyko dla pracodawcy

– W czasie pobytu na urlopie bezpłatnym pracownik podjął zatrudnienie w innej firmie na podstawie umowy zlecenia. Aktualnie uzyskaliśmy informację, że uległ tam wypadkowi przy pracy. Czy z tego tytułu również my powinniśmy podjąć wypłatę zasiłku powypadkowego i jak wykazać tę osobę w dokumentach rozliczeniowych? Nadmieniam, że zwolnienie lekarskie obejmuje także okres przypadający po planowanym zakończeniu wspomnianego urlopu – pisze czytelnik.





Powypadkowy zasiłek chorobowy w macierzystej firmie będzie przysługiwał tylko za dni choroby przypadające po planowanym zakończeniu urlopu bezpłatnego. Natomiast zakres dokumentów rozliczeniowych uzależniony będzie od rodzaju nieobecności oraz tego, czy pracownik w danym miesiącu otrzyma świadczenia objęte składkami.