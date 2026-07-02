Rzeczpospolita
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Ustanie zatrudnienia nie powoduje utraty statusu uczestnika PPK

Wpłaty do PPK należy obliczyć i pobrać także od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia. Nawet śmierć uczestnika nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dokonania wpłat obliczonych i pobranych za życia.

Publikacja: 02.07.2026 05:00

Ustanie zatrudnienia nie powoduje utraty statusu uczestnika PPK

Ustanie zatrudnienia nie powoduje utraty statusu uczestnika PPK

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK, czyli zawarcie – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK, powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK. Uczestnik zachowuje ten status także w razie złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy ustania zatrudnienia w podmiocie, który „zapisał” go do PPK. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK zostanie mu jeszcze wypłacone wynagrodzenie (w rozumieniu ustawy o PPK), od tego wynagrodzenia także należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej. Gdyby po obliczeniu i pobraniu wpłat uczestnik zmarł, to, mimo jego śmierci, należy wpłacić te środki. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.

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