„Zapisanie” osoby zatrudnionej do PPK, czyli zawarcie – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK, powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK. Uczestnik zachowuje ten status także w razie złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy ustania zatrudnienia w podmiocie, który „zapisał” go do PPK. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK zostanie mu jeszcze wypłacone wynagrodzenie (w rozumieniu ustawy o PPK), od tego wynagrodzenia także należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej. Gdyby po obliczeniu i pobraniu wpłat uczestnik zmarł, to, mimo jego śmierci, należy wpłacić te środki. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.