Wyobraźmy sobie pracownicę, która od lat zadaje sobie to samo pytanie. Jak to możliwe, że osoby siedzące przy sąsiednich biurkach, wykonujące podobne obowiązki, mogą pozwolić sobie na egzotyczne wakacje, nowy samochód czy szybszą spłatę kredytu? Ona tymczasem kolejny urlop spędzi w taniej kwaterze nad jeziorem.





W wielu firmach o wynagrodzeniach się nie rozmawia, a jeśli już, to półgłosem i w kuluarach. Jednak domysły nie są dowodem. Wyższa płaca może wynikać z większego doświadczenia czy unikalnych kompetencji. Równie dobrze jednak może być to konsekwencja historycznych zaszłości, przypadkowych decyzji lub braku spójnej polityki wynagrodzeń.