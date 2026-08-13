Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Inspekcja wyda decyzję, ale i tak trzeba będzie pójść do sądu

Osoba, wobec której ustalono istnienie stosunku pracy, nie uzyska na podstawie decyzji świadczeń za okres wcześniejszej współpracy. Ich dochodzenie nadal będzie wymagało wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy z mocą wsteczną.

Publikacja: 13.08.2026 05:30

Osoba, której zlecenie zmieniono w etat, nie uzyska na podstawie decyzji PIP świadczeń

Osoba, której zlecenie zmieniono w etat, nie uzyska na podstawie decyzji PIP świadczeń

Foto: Adobe Stock

Jakub Retyk

Po wielomiesięcznych dyskusjach ustawa przyznająca Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienie do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej 8 lipca weszła w życie. Mogło się wydawać, że spory wokół niej zostały tym samym zamknięte. Nic bardziej mylnego: nowelizacja wciąż budzi zasadnicze wątpliwości, w tym natury konstytucyjnej, o czym dobitnie świadczy wniosek prezydenta o zbadanie jej zgodności z konstytucją.

Można politycznie nie zgadzać się z samą decyzją o skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, trudno jednak odmówić słuszności zasadniczej tezie wniosku. Skoro ustawodawca zdecydował się utrzymać powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, to samo powoływanie się na sporadyczne korzystanie przez inspekcję z instrumentu przewidzianego w art. 631 k.p.c. nie może uzasadniać wyposażania jej w całkowicie nową kompetencję do wydawania decyzji administracyjnych. Wspomniany przepis przewiduje możliwość wytoczenia przez okręgowego inspektora pracy powództwa o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama