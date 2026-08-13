Rzeczpospolita
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Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia trzeba skonsultować

Zaniechanie współdziałania ze związkami zawodowymi lub naruszenie określonego przez przepisy trybu konsultacji może skutkować uznaniem przez sąd pracy, że rozwiązanie umowy o pracę było sprzeczne z prawem.

Publikacja: 13.08.2026 05:10

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia trzeba skonsultować

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia trzeba skonsultować

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Przed rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek zasięgnąć opinii reprezentującej go zakładowej organizacji związkowej. Dotyczy to zarówno rozwiązania umowy z winy pracownika na podstawie art. 52 k.p. (np. z powodu kradzieży mienia pracodawcy lub spożywania alkoholu w pracy), jak i z przyczyn od niego niezależnych, określonych w art. 53 k.p. (np. z powodu długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą). Obowiązek ten wynika z art. 52 § 3 i art. 53 § 4 k.p. Zgodnie zaś z art. 23 (2) k.p. organizacją związkową reprezentującą pracownika jest organizacja, która podejmuje się obrony jego praw ze względu na członkostwo pracownika w związku zawodowym albo – w przypadku osoby niezrzeszonej – wyraziła zgodę na reprezentowanie jej praw na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.

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