Rzeczpospolita
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Ochrona przedemerytalna nie daje pełnej gwarancji zatrudnienia

Po długiej chorobie z niezdolnym do pracy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, nawet gdy brakuje mu nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Publikacja: 13.08.2026 04:40

Ochrona przedemerytalna nie daje pełnej gwarancji zatrudnienia

Ochrona przedemerytalna nie daje pełnej gwarancji zatrudnienia

Foto: Adobe Stock

JUSTYNA BEM-CISEK

–  Pracownik przebywał przez 182 dni na zasiłku chorobowym. Następnie pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Po zakończeniu tego okresu otrzymał orzeczenie lekarskie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy. Pracownik został skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie. Lekarz wydał orzeczenie o braku zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracownik jest objęty ochroną przedemerytalną. Czy mogę rozwiązać z pracownikiem umowę – pyta pracodawca?

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika ZUS jest decyzją administracyjną. Ocenia ono stan zdrowia pracownika wyłącznie w kontekście jego zdolności do pracy lub stopnia naruszenia sprawności organizmu. Orzeczenia tego nie można utożsamiać z zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy, czyli ze zwolnieniem lekarskim. Samo wydanie orzeczenia nie powoduje przerwy w świadczeniu pracy.

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