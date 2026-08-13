Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci nie są objęci z tytułu umowy zlecenia żadnymi ubezpieczeniami. Wyłączenie to obowiązuje do momentu ukończenia przez zleceniobiorcę 26. roku życia. Służby kadrowo-płacowe powinny jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach także ta grupa osób zostaje objęta obowiązkiem ubezpieczeniowym. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie ich do ubezpieczeń oraz opłacanie należnych składek.
Umowa z obcym podmiotem
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