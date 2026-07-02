Rzeczpospolita
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Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w obszar pracy twórczej

Czy efekt wygenerowany przez AI może być uznany za utwór i czy pracodawca rzeczywiście nabywa do niego prawa?

Publikacja: 02.07.2026 05:10

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w obszar pracy twórczej

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w obszar pracy twórczej

Foto: Adobe Stock

Miłosz Awedyk, Jakub Grabowski-Castañeda

Boom na sztuczną inteligencję trwa w najlepsze. Najwięksi gracze technologiczni, tacy jak Google, Anthropic i OpenAI, intensywnie inwestują w rozwój modeli AI oraz rozbudowę infrastruktury centrów danych. Wdrażanie sztucznej inteligencji stało się jednym z kluczowych celów biznesowych wielu firm. Motywacją jest przede wszystkim optymalizacja pracy, uwolnienie pokładów ludzkiej energii od zadań żmudnych i przeniesienie ich tam, gdzie potrzebne jest działanie twórcze.

AI potrafi być niesamowitym narzędziem dla programistów. Powstał nowy paradygmat programowania określany mianem „vibe coding”. Obiecuje on znaczną oszczędność czasu. Pojawia się jednak pytanie: czy za tą oszczędnością nie kryją się pułapki?

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