Rzeczpospolita
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Jak przygotować firmę do kontroli inspekcji?

Pracodawcy, którzy dbają o porządek w dokumentach i regularnie aktualizują swoje procedury, nie tylko minimalizują ryzyko nieprawidłowości, ale także sprawniej przechodzą kontrolę PIP.

Publikacja: 02.07.2026 05:40

Jak przygotować firmę do kontroli inspekcji PIP?

Jak przygotować firmę do kontroli inspekcji PIP?

Foto: Adobe Stock

Marta Rogocz, Dominika Buchal

SPIS TREŚCI

  1. Wewnętrzne regulaminy w firmie – błędy, które wykryje inspektor PIP
  2. Kontrola PIP. Jak przygotować regulaminy?
  3. Szkolenia usprawniają kontrolę PIP
  4. Inspektor PIP działa w granicach prawa
  5. Jak przygotować firmę do kontroli PIP? Zdaniem autorek

Kontrola inspekcji pracy nie musi oznaczać stresu, nerwowego kompletowania dokumentów i obaw o wynik postępowania. Dobrze przygotowana firma to spokojniejsza kontrola. A wszystko zaczyna się od znajomości naszych praw i obowiązków.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie zawsze są poprzedzone wcześniejszym zawiadomieniem. O ile w przypadku kontroli planowanych pracodawca ma zwykle choć trochę czasu na przygotowanie dokumentacji i sprawdzenie najważniejszych obszarów, o tyle kontrole niezapowiedziane wymagają natychmiastowej gotowości. Inspektor może pojawić się w firmie bez uprzedzenia – o każdej porze dnia i nocy. Jak zatem przygotować firmę tak, by żadna kontrola nie była jej straszna?

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