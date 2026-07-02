Kontrola inspekcji pracy nie musi oznaczać stresu, nerwowego kompletowania dokumentów i obaw o wynik postępowania. Dobrze przygotowana firma to spokojniejsza kontrola. A wszystko zaczyna się od znajomości naszych praw i obowiązków.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie zawsze są poprzedzone wcześniejszym zawiadomieniem. O ile w przypadku kontroli planowanych pracodawca ma zwykle choć trochę czasu na przygotowanie dokumentacji i sprawdzenie najważniejszych obszarów, o tyle kontrole niezapowiedziane wymagają natychmiastowej gotowości. Inspektor może pojawić się w firmie bez uprzedzenia – o każdej porze dnia i nocy. Jak zatem przygotować firmę tak, by żadna kontrola nie była jej straszna?