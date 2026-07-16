Rzeczpospolita
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Koniec darmowej pracy młodych pod przykrywką praktyk zawodowych

Nie można akceptować sytuacji, w której rozwój zawodowy młodej osoby staje się wygodnym uzasadnieniem dla nieodpłatnej pracy. Praktykant nie powinien zastępować pracownika.

Publikacja: 16.07.2026 05:20

Koniec darmowej pracy młodych pod przykrywką praktyk zawodowych

Koniec darmowej pracy młodych pod przykrywką praktyk zawodowych

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

SPIS TREŚCI

  1. Praktyka zawodowa, nie fikcja
  2. Nieodpłatna praktyka jest dopuszczalna
  3. Praktykant nie pozostaje poza ochroną
  4. Art. 22 kodeksu pracy jako test
  5. Europa coraz mniej toleruje fikcję stażu
  6. Francuska lekcja: staż ma uczyć
  7. Zdaniem autorów

Fałszywe staże i praktyki rzadko zaczynają się od oczywistego nadużycia. Znacznie częściej problem narasta stopniowo. Najpierw młoda osoba ma obserwować pracę organizacji i zdobywać pierwsze doświadczenia. Później zaczyna pomagać przy prostych zadaniach. Następnie otrzymuje własny zakres obowiązków, stały rytm pracy, bieżące polecenia i odpowiedzialność za rezultat swojej pracy. W pewnym momencie praktyka przestaje być etapem nauki, a zaczyna pełnić funkcję nieodpłatnego elementu normalnej działalności pracodawcy. Szczególnie ryzykowne są praktyki, w których edukacyjny charakter relacji pozostaje głównie w dokumentach. Formalnie pojawia się opiekun, plan rozwoju i opis kompetencji, ale rzeczywisty przebieg współpracy pokazuje coś innego: praktykant realizuje bieżące zadania operacyjne, uczy się przy okazji, ale bez realnego nadzoru i regularnej informacji zwrotnej.

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