Nowa praca w okresie wypowiedzenia jest ryzykowna dla pracownika

- Pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik ma wątpliwość, czy może w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia podjąć inną pracę zarobkową. Czy pracodawca może jednostronnie bez zgody pracownika nakazać mu, aby w trakcie wypowiedzenia powrócił do pracy?

Zgodnie z art. 362 kodeksu pracy „w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia”. W orzecznictwie wskazuje się, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest odstępstwem od reguły wynikającej z art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym zobowiązanie pracodawcy polega nie tylko na wynagradzaniu pracownika, ale także na jego zatrudnianiu, czyli na umożliwieniu pracownikowi faktycznego wykonywania pracy (zob. wyrok SN z 3 lutego 2016 r., sygn. akt: II PK 339/14).