Rzeczpospolita
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Nowa praca w okresie wypowiedzenia jest ryzykowna dla pracownika

Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia może podjąć inne zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że dotychczasowy pracodawca może w każdej chwili cofnąć zwolnienie i zobowiązać pracownika do powrotu.

Publikacja: 16.07.2026 04:30

Zwolnienie ze świadczenia pracy a nowa praca. Czy to legalne?

Zwolnienie ze świadczenia pracy a nowa praca. Czy to legalne?

Foto: Adobe Stock

Mateusz Szczęsny

- Pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik ma wątpliwość, czy może w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia podjąć inną pracę zarobkową. Czy pracodawca może jednostronnie bez zgody pracownika nakazać mu, aby w trakcie wypowiedzenia powrócił do pracy?

Zgodnie z art. 362 kodeksu pracy „w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia”. W orzecznictwie wskazuje się, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest odstępstwem od reguły wynikającej z art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym zobowiązanie pracodawcy polega nie tylko na wynagradzaniu pracownika, ale także na jego zatrudnianiu, czyli na umożliwieniu pracownikowi faktycznego wykonywania pracy (zob. wyrok SN z 3 lutego 2016 r., sygn. akt: II PK 339/14).

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