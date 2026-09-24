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Katarzyna Wójcik: Czy kobiety dostaną podwyżki?

Dyskryminację płacową coraz trudniej zamieść pod dywan. Pracodawcy powinni umieć uzasadnić różnice w wysokości pensji.

Publikacja: 24.09.2026 06:00

Pracodawcy powinni umieć uzasadnić różnice w wysokości pensji.

Pracodawcy powinni umieć uzasadnić różnice w wysokości pensji.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Nowe przepisy antymobbingowe oraz regulacje dotyczące przejrzystości wynagrodzeń sprawią, że dochodzenie roszczeń przez pracowników będzie skuteczniejsze. Skorzystają z odwróconego ciężaru dowodu, łatwiej przerwą bieg przedawnienia, a kwota zadośćuczynienia będzie wyższa. W przepisach pojawi się też dyskryminacja przez założenie, dyskryminacja przez skojarzenie i dyskryminacja krzyżowa. Pojęcia te niejednego pracodawcę mogą przyprawić o ból głowy.

Nie oznacza to jednak, że pracodawcy nie będą mogli wykazać, że stosowane przez nich różnice w wynagrodzeniach są uzasadnione. Jeżeli dokonają wartościowania stanowisk, będą badać lukę płacową i uzasadnią kryteria różnicowania pensji, powinni poradzić sobie także w ewentualnym postępowaniu sądowym. Więcej na ten temat w artykule pt. „Pracodawcom trudniej będzie bronić się przed sądem pracy”.

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