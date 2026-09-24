Czy za pracę o tej samej wartości zawsze należy się takie samo wynagrodzenie? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Zasada równego wynagradzania gwarantuje bowiem prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, czyli taką, która wymaga porównywalnych kwalifikacji, odpowiedzialności, doświadczenia oraz wysiłku.

Problem pojawia się, gdy zasadę tę zderzymy z realiami rynku. Wynagrodzenie nie stanowi bowiem wyłącznie odzwierciedlenia oceny wartości pracy, lecz jest także ceną, jaką pracodawca płaci za pozyskanie i utrzymanie pracownika. W niektórych branżach kandydatów jest wielu, w innych pracodawcy mają trudności z pozyskaniem pracowników. W rezultacie za pracę o porównywalnej wartości pracodawcy mogą być zmuszeni oferować różne stawki, zależnie od branży, regionu czy dostępności określonych kompetencji. Jeżeli pracodawca wie, że utrata pracownika na danym stanowisku może oznaczać miesiące poszukiwań jego następcy, a tym samym wiązać się z ryzykiem przestoju lub zakłócenia działalności, trudno uznać zaoferowanie takiej osobie wyższego wynagrodzenia za przejaw preferowania jednej grupy pracowników.