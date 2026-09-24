mBank przechodzi na POLSTR. WIBOR znika z nowych hipotek
Od 7 października mBank zastąpi WIBOR nowym wskaźnikiem POLSTR w kredytach hipotecznych. Kolejne banki również szykują zmianę. Co to oznacza dla rat nowych kredytów i osób, które już spłacają hipoteki?
Kiedy mBank zacznie oferować kredyty hipoteczne oparte na POLSTR. Jakie terminy podają inne banki
Co zmiana oznacza dla klientów zaciągających nowy kredyt hipoteczny.
Czy kredyty z POLSTR mogą być tańsze niż te oparte na WIBOR.
Co reforma oznacza dla osób, które już spłacają kredyt z WIBOR;
Czy POLSTR może stać się przedmiotem sporów sądowych.
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W ofercie mBanku kredyty hipoteczne oparte na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR pojawią się od 7 października – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Bank wdraża tę zmianę jako jeden z pierwszych w sektorze.
mBank wprowadza POLSTR do kredytów hipotecznych
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