Rzeczpospolita
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mBank przechodzi na POLSTR. WIBOR znika z nowych hipotek

Od 7 października mBank zastąpi WIBOR nowym wskaźnikiem POLSTR w kredytach hipotecznych. Kolejne banki również szykują zmianę. Co to oznacza dla rat nowych kredytów i osób, które już spłacają hipoteki?

Publikacja: 24.09.2026 05:01

mBank wprowadza kredyty hipoteczne z POLSTR. WIBOR znika z oferty

mBank wprowadza kredyty hipoteczne z POLSTR. WIBOR znika z oferty

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy mBank zacznie oferować kredyty hipoteczne oparte na POLSTR. Jakie terminy podają inne banki
  • Co zmiana oznacza dla klientów zaciągających nowy kredyt hipoteczny.
  • Czy kredyty z POLSTR mogą być tańsze niż te oparte na WIBOR.
  • Co reforma oznacza dla osób, które już spłacają kredyt z WIBOR;
  • Czy POLSTR może stać się przedmiotem sporów sądowych.
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W ofercie mBanku kredyty hipoteczne oparte na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR pojawią się od 7 października – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Bank wdraża tę zmianę jako jeden z pierwszych w sektorze.

mBank wprowadza POLSTR do kredytów hipotecznych

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