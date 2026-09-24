Rzeczpospolita
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Deweloperzy biurowi mogą agresywniej negocjować czynsze

Deweloperzy, reagując na niedobór dobrych biur, zaczynają powoli odmrażać inwestycje. Rynek czeka na kolejne duże transakcje najmu. Czynsze mogą wzrosnąć.

Publikacja: 24.09.2026 04:57

Kompleks biurowy Nowy Format spółki Skanska powstanie na terenie dawnej drukarni w Krakowie

Kompleks biurowy Nowy Format spółki Skanska powstanie na terenie dawnej drukarni w Krakowie

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak niedobór nowoczesnych biur i duże transakcje rynkowe wpływają na wzrost stawek czynszu.
  • Dlaczego w Warszawie brakuje wolnej powierzchni, podczas gdy w miastach regionalnych rosną wskaźniki pustostanów.
  • Jaką strategię muszą przyjąć firmy, by zabezpieczyć atrakcyjne powierzchnie biurowe na najbliższe lata.
  • Kiedy deweloperzy planują powrót do wstrzymanych inwestycji i jakie projekty powstaną w pierwszej kolejności.
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Chętnych na biura nie brakuje. Z analiz REDD wynika, że w sierpniu firmy wynajęły ich więcej, niż deweloperzy i właściciele wprowadzili do oferty. Z rynku zniknęło 317 modułów o powierzchni 117,7 tys. mkw., a pojawiło się 241 modułów o powierzchni 63,4 tys. mkw. Różnica: 54,3 tys. mkw.

W pierwszych dniach września do oferty trafiło 189 modułów o powierzchni 32,2 tys. mkw., a wynajęto 176 o powierzchni 51,4 tys. mkw. Na razie nadwyżka wynosi 19,3 tys. mkw. – Przy podobnym tempie cały wrzesień mógłby zamknąć się nadwyżką zbliżoną do lipcowej (30–35 tys. mkw.), mniejszą niż w sierpniu – szacuje Mikołaj Sołtysiak, ekspert REDD. – To wstępny szacunek na niepełnych danych – zaznacza.

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