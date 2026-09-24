Chętnych na biura nie brakuje. Z analiz REDD wynika, że w sierpniu firmy wynajęły ich więcej, niż deweloperzy i właściciele wprowadzili do oferty. Z rynku zniknęło 317 modułów o powierzchni 117,7 tys. mkw., a pojawiło się 241 modułów o powierzchni 63,4 tys. mkw. Różnica: 54,3 tys. mkw.

W pierwszych dniach września do oferty trafiło 189 modułów o powierzchni 32,2 tys. mkw., a wynajęto 176 o powierzchni 51,4 tys. mkw. Na razie nadwyżka wynosi 19,3 tys. mkw. – Przy podobnym tempie cały wrzesień mógłby zamknąć się nadwyżką zbliżoną do lipcowej (30–35 tys. mkw.), mniejszą niż w sierpniu – szacuje Mikołaj Sołtysiak, ekspert REDD. – To wstępny szacunek na niepełnych danych – zaznacza.