Rzeczpospolita
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Przeciążenie i zła atmosfera w pracy mogą doprowadzić do nieszczęścia

Nadmierny wysiłek lub stres pracownika może zostać uznany za przyczynę wypadku przy pracy. Daje to pracownikowi możliwość uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Publikacja: 24.09.2026 05:20

Przeciążenie i zła atmosfera w pracy mogą doprowadzić do nieszczęścia

Przeciążenie i zła atmosfera w pracy mogą doprowadzić do nieszczęścia

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Aby nieszczęśliwe zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, konieczne jest ustalenie, co je spowodowało, a w szczególności, czy powstało ono wskutek przyczyny zewnętrznej. Wynika to z definicji wypadku przy pracy zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2025 r., poz.1644). Zgodnie bowiem z tym przepisem za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Zatem muszą zostać łącznie spełnione wszystkie cztery wymienione warunki: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna tego zdarzenia, wystąpienie urazu lub śmierci oraz związek zdarzenia z pracą.

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