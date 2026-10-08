Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Niełatwy powrót pracowników do biur. Istotne kwestie przy rezygnacji z pracy zdalnej

Procedura rezygnacji z pracy zdalnej zależy od tego, kiedy ją wprowadzono. Jeśli miejsce wykonywania obowiązków uzgodniono przy zawieraniu umowy, może być konieczne wypowiedzenie zmieniające.

Aktualizacja: 08.10.2026 11:27 Publikacja: 08.10.2026 04:50

Czy pracodawca może skutecznie zmienić obowiązujące zasady pracy zdalnej poprzez samo poinformowanie

Czy pracodawca może skutecznie zmienić obowiązujące zasady pracy zdalnej poprzez samo poinformowanie pracowników, że od przyszłego miesiąca będą zobowiązani do pracy w biurze przez trzy dni w tygodniu? Niekoniecznie.

Foto: Adobe Stock

Monika Kolasińska

Czy pracodawca może skutecznie zmienić obowiązujące zasady pracy zdalnej poprzez samo poinformowanie pracowników, że od przyszłego miesiąca będą zobowiązani do pracy w biurze przez trzy dni w tygodniu? Niekoniecznie. Skuteczny sposób przeprowadzenia powrotu pracowników do pracy stacjonarnej zależy przede wszystkim od tego, na jakiej podstawie dany pracownik wykonuje pracę zdalną i w którym momencie jego zatrudnienia została ona uzgodniona. W niektórych przypadkach wystarczające będzie zastosowanie szczególnej procedury przewidzianej w przepisach kodeksu pracy o pracy zdalnej. W innych konieczne może okazać się zawarcie porozumienia z pracownikiem, a w razie braku jego zgody – dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama