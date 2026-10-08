Złożenie odwołania od decyzji ZUS nie jest trudne

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Zatem osoba niezadowolona z decyzji powinna skierować odwołanie nie bezpośrednio do sądu, ale do organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Zwykle jest to odpowiedni miejscowo oddział ZUS. Takie ustalenie drogi odwołania ma umożliwić ZUS ustosunkowanie się do złożonego odwołania. Gdy uzna je w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję i nie przesyłać sprawy do sądu. To rozwiązanie korzystne dla odwołującego się, gdyż umożliwia szybsze załatwienie sprawy.