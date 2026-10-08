Rzeczpospolita
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Pies w biurze. Benefit pracowniczy czy ryzyko dla pracodawcy?

Obecność zwierzęcia w biurze może być atrakcyjnym benefitem pracowniczym i elementem nowoczesnej kultury organizacyjnej. Nie oznacza to, że pracownik może samodzielnie zdecydować, że będzie przychodził do pracy ze swoim pupilem.

Publikacja: 08.10.2026 04:40

Pies w biurze. Benefit pracowniczy czy ryzyko dla pracodawcy?

Pies w biurze. Benefit pracowniczy czy ryzyko dla pracodawcy?

Foto: Adobe Stock

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczykadwokat

Możliwość przyprowadzania psa do biura coraz częściej pojawia się na liście benefitów oferowanych pracownikom. Dla części pracowników jest to realne ułatwienie w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Zmniejsza stres związany z pozostawieniem zwierzęcia samego w domu, pozwala ograniczyć koszty opieki nad nim, a niekiedy pozytywnie wpływa także na atmosferę w zespole.

Z perspektywy pracodawcy nie jest to jednak wyłącznie sympatyczny gest wobec miłośników zwierząt. Obecność psa w biurze oznacza zmianę sposobu organizacji pracy, wpływa na bezpieczeństwo, higienę, komfort psychiczny pracowników, możliwość koncentracji, korzystanie ze wspólnych pomieszczeń czy przyjmowanie klientów.

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