Możliwość przyprowadzania psa do biura coraz częściej pojawia się na liście benefitów oferowanych pracownikom. Dla części pracowników jest to realne ułatwienie w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Zmniejsza stres związany z pozostawieniem zwierzęcia samego w domu, pozwala ograniczyć koszty opieki nad nim, a niekiedy pozytywnie wpływa także na atmosferę w zespole.

Z perspektywy pracodawcy nie jest to jednak wyłącznie sympatyczny gest wobec miłośników zwierząt. Obecność psa w biurze oznacza zmianę sposobu organizacji pracy, wpływa na bezpieczeństwo, higienę, komfort psychiczny pracowników, możliwość koncentracji, korzystanie ze wspólnych pomieszczeń czy przyjmowanie klientów.