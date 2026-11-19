Nagroda jubileuszowa wypłacana co pięć lat nie zawsze może być wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. W interpretacji z 22 października 2026 r. (DI/200000/43/2226/ 2026) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował zasady wypłaty takiego świadczenia. Pracodawca zamierzał bowiem uzależniać jego wysokość od wyników finansowych firmy i indywidualnego zaangażowania pracowników.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który planował wprowadzić do regulaminu wynagradzania nagrody jubileuszowe za długoletnie zatrudnienie. Prawo do świadczenia miało przysługiwać po przepracowaniu co najmniej pięciu lat u pracodawcy, a kolejne nagrody miały być przyznawane po upływie następnych pięciu lat.