MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła w styczniu do 6,26 mld zł

W styczniu Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych kwotę blisko 6,3 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, z 36% udziałem w sprzedaży oraz trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS – 30% wartości sprzedaży” – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.



BOŚ uruchomił kredyty inwestycyjne ze Zrównoważoną Gwarancją InvestEU

Oferta BOŚ skierowana jest do przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz małych przedsiębiorców o średniej kapitalizacji, tj. zatrudniających do 500 pracowników. W ramach finansowania kwota kredytu inwestycyjnego ze Zrównoważoną Gwarancją może wynosić maksymalnie 7,5 mln euro. Gwarancja może zabezpieczyć od 30% do 70% kwoty kredytu. Okres kredytowania to minimum 12 miesięcy. Maksymalnie może wynosić nawet 15 lat, co w tym momencie jest najdłuższym okresem kredytu zabezpieczonego gwarancją na rynku. Gwarancja będzie dla klienta bezpłatna, podano w materiale.