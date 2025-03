Liczba umów o dzieło w 2024 r. znów mniejsza

W 2024 r. do ZUS zostało przekazanych 1,1 mln formularzy RUD, na których zgłoszono blisko 1,4 mln umów o dzieło. Jest to najmniejsza liczba formularzy oraz umów o dzieło zgłoszonych do ZUS od początku funkcjonowania rejestru umów o dzieło.

W 2024 r. do ZUS wpłynęło o 97,6 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 235,1 tys. umów o dzieło mniej niż w 2023 r. Porównując liczbę złożonych formularzy do lat 2021-2022 r., spadek ten jest mniejszy – odpowiednio o 19,9 tys. oraz 49,5 tys., to w przypadku liczby zgłaszanych umów o dzieło w 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2022 spadek jest zdecydowanie większy i wynosi kolejno 339,7 tys. oraz 319,2 tys.



Projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela skierowany do konsultacji

Do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji społecznych skierowany dziś został projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera propozycje rozwiązań opracowanych na podstawie wniosków z prac grup roboczych w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Rząd odblokowuje inwestycje w elektrownie wiatrowe

Rząd przyjął przełomowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. To krok milowy w rozwoju odnawialnych źródeł energii, który pozwoli na budowę nawet 10 GW nowych mocy do 2030 roku. Dzięki zmianom potencjalna powierzchnia pod inwestycje wzrośnie o 26%, a lokalne społeczności zyskają realne korzyści – tańszą energię, nowe miejsca pracy i wpływy do budżetów gmin.