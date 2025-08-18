Aktualizacja: 18.08.2025 06:24 Publikacja: 18.08.2025 00:10
Do 18 sierpnia płatnicy składek posiadający osobowość prawną muszą:
- wpłacić składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP
- przesłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz imienny raport miesięczny ZUS RCA.
Do dziś pracodawcy powinni przelać do instytucji finansowej wpłaty na PPK obliczone i pobrane w lipcu 2025 r.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do dziś muszą opłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2025 r.
W obwieszczeniu ministra finansów i gospodarki z 13 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2026 (MP z 14 sierpnia 2025 r., poz. 761).
Kara porządkowa to kara nakładana wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 262 Ordynacji podatkowej. Kara porządkowa może wynieść do 3800 zł.
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2025 r. wyniosło:
- dochody: 313,8 mld zł, tj. 49,6%
- wydatki: 470,5 mld zł, tj. 51,1%
- deficyt: 156,7 mld zł, tj. 54,3%
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do 18 sierpnia płatnicy składek posiadający osobowość prawną muszą:
- wpłacić składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP
- przesłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz imienny raport miesięczny ZUS RCA.
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jaki...
o dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jakie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas