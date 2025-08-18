Dziś mija termin wpłaty składek ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną

Do 18 sierpnia płatnicy składek posiadający osobowość prawną muszą:

- wpłacić składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP

- przesłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz imienny raport miesięczny ZUS RCA.

Do dziś pracodawcy muszą dokonać wpłaty na PPK

Do dziś pracodawcy powinni przelać do instytucji finansowej wpłaty na PPK obliczone i pobrane w lipcu 2025 r.

Dziś mija termin wpłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości za sierpień 2025 r.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do dziś muszą opłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2025 r.

Opublikowano wysokość kwoty porządkowej na rok 2026

W obwieszczeniu ministra finansów i gospodarki z 13 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2026 (MP z 14 sierpnia 2025 r., poz. 761).

Kara porządkowa to kara nakładana wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 262 Ordynacji podatkowej. Kara porządkowa może wynieść do 3800 zł.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2025 r. – podało Ministerstwo Finansów

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2025 r. wyniosło:

- dochody: 313,8 mld zł, tj. 49,6%

- wydatki: 470,5 mld zł, tj. 51,1%

- deficyt: 156,7 mld zł, tj. 54,3%