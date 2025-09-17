Aktualizacja: 17.09.2025 17:21 Publikacja: 17.09.2025 14:54
W przyszłym roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w fakturowaniu. Od lutego 2026 r. dla dużych podatników (o wartości sprzedaży powyżej 200 mln zł wraz z podatkiem). Od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych firm, z wyjątkiem najmniejszych podatników, którzy będą objęci systemem od 1 stycznia 2027 r.
Zapraszamy na bezpłatny Webinar „Rzeczpospolitej” - „O KSeF i e-fakturowaniu”.
Termin: 22 września 2025 r. godz. 12:00
Link do rejestracji na wydarzenie: https://transmisjeonline.pl/oksefie-fakturowaniu
Webinar poprowadzi: PAWEŁ ROCHOWICZ, dziennikarz "RZECZPOSPOLITA"
Na pytania odpowiedzą eksperci:
ANNA SZAFRANIEC, DYREKTOR DS. VAT W FIRMIE ASB TAX
PIOTR GZIK, DYREKTOR DS. INFORMATYKI W FIRMIE ASB POLAND
Serdecznie zapraszamy! Zapisz się TUTAJ.
Zapowiadane na 1 lutego 2026 r. uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur ma już podstawę prawną. Sejm uchwalił st...
