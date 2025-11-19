Do 1 lutego 2026 r., gdy zostanie uruchomiony Krajowy System e-Faktur, pozostało niewiele czasu. Działa już platforma testowa, zwana „środowiskiem przedprodukcyjnym”, gdzie można ćwiczyć wystawianie faktur w podobnej formie i na podobnych zasadach, jak tych prawdziwych.

W nadchodzących tygodniach bezpieczeństwo danych w KSeF ma sprawdzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kątem m.in. odporności na działania obcych służb. Jednak ten zupełnie nowy system może rodzić zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko gospodarki i państwa w skali makro. Użytkowanie tego systemu wiąże się też z licznymi ryzykami dla samych firm, które go będą użytkowały.