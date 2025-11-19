Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Uruchomienie KSeF oznacza zmianę firmowych zasad bezpieczeństwa

Zarządzanie firmowym dostępem do e-fakturowania i samymi fakturami musi uwzględniać zasady bezpieczeństwa cyfrowego w firmie.

Publikacja: 19.11.2025 04:56

Bezpieczeństwo użytkowania KSeF zależy w dużym stopniu od tego, jakie zasady przyjmie dana firma w z

Bezpieczeństwo użytkowania KSeF zależy w dużym stopniu od tego, jakie zasady przyjmie dana firma w zarządzaniu dostępem do tego systemu.

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zasady bezpieczeństwa cyfrowego powinny być brane pod uwagę przy zarządzaniu fakturami i dostępem do KSeF?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia związane z używaniem wizualizacji faktur i kodów QR w KSeF?
  • Dlaczego zarządzanie certyfikatami dostępu do KSeF jest kluczowe dla ochrony bezpieczeństwa firm?
  • Na co powinny zwracać uwagę małe firmy i ich biura rachunkowe w kontekście korzystania z KSeF?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Do 1 lutego 2026 r., gdy zostanie uruchomiony Krajowy System e-Faktur, pozostało niewiele czasu. Działa już platforma testowa, zwana „środowiskiem przedprodukcyjnym”, gdzie można ćwiczyć wystawianie faktur w podobnej formie i na podobnych zasadach, jak tych prawdziwych.

W nadchodzących tygodniach bezpieczeństwo danych w KSeF ma sprawdzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kątem m.in. odporności na działania obcych służb. Jednak ten zupełnie nowy system może rodzić zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko gospodarki i państwa w skali makro. Użytkowanie tego systemu wiąże się też z licznymi ryzykami dla samych firm, które go będą użytkowały.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Można już testować KSeF 2.0
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Julita Karaś-Gasparska: Można już testować KSeF 2.0
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Bez not korygujących od lutego 2026 r.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Wejście KSeF. Bez not korygujących od lutego 2026 r.
Otwiera się poligon dla KSeF. Zapewni produkcję próbnych faktur
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Otwiera się poligon dla KSeF. Zapewni produkcję próbnych faktur
Czy firma zwolniona z VAT może wystawiać rachunki? Czy trzeba je wprowadzać do KSeF?
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Firma zwolniona z VAT może wystawiać rachunki, których nie trzeba wprowadzać do KSeF
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Ministerstwo Finansów
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF to tykająca bomba. System może być niebezpieczny dla państwa i gospodarki
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie