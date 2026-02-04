Aktualizacja: 04.02.2026 11:14 Publikacja: 04.02.2026 10:23
Pierwszego dnia działania KSeF przedsiębiorcy mieli problemy z logowaniem do systemu
Foto: Adobe Stock
Od 1 lutego faktury w KSeF mają obowiązek wystawiać firmy o rocznej sprzedaży ponad 200 mln zł. W pierwszym dniu roboczym działania Krajowego Systemu e-Faktur zainteresowanie wśród przedsiębiorców było tak duże, że został on czasowo przeciążony. Jak wskazuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, problem rozwiąże planowana zmiana sposobu logowania do systemu.
Aktualnie KSeF ma swój odrębny system logowania. Najczęściej używaną metodą logowania jest Profil Zaufany. Zdaniem wiceministra cyfryzacji, logowanie do KSeF będzie przebiegało płynniej, gdy Ministerstwo Finansów przyłączy system do wspólnej platformy dostępu do usług publicznych, prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
– Logowanie do KSeF będzie sprawniejsze po integracji tego systemu z platformą login.gov.pl, czyli Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej – ocenia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w rozmowie z portalem wnp.pl.
Kiedy to nastąpi? To zależy od decyzji Ministerstwa Finansów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, logowanie przez login.gov.pl ma być możliwe od 1 kwietnia, czyli od momentu, gdy używanie systemu KSeF będzie obowiązkowe dla większości firm.
