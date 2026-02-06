Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?

Czy faktury w KSeF można brać na kogo się chce, jeśli znamy jego NIP? Namawiają do tego krytycy nowego systemu i żartownisie. Doradcy podatkowi tłumaczą – jest to możliwe, ale przez takie zagrania narobimy tylko problemów księgowym, którzy będę musieli odsiewać lipne dokumenty.

Publikacja: 06.02.2026 09:38

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Przemysław Wojtasik

Weź fakturę w KSeF na premiera, ministerstwo czy urząd skarbowy – takie akcje rozpalają w ostatnich dniach internautów. A film o prezerwatywach „najmniejszych jakie są” kupionych na dane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bije w sieci rekordy popularności.

Zapytaliśmy doradców podatkowych, o co w tym wszystkim chodzi. – O to, aby wykorzystując zasady działania KSeF, zasypać urzędników fakturami, i to na różne dziwne zakupy. W ten sposób pomysłodawcy tych akcji chcą zaprotestować przeciw nowemu systemowi dokumentowania transakcji, pokazać jego absurdy i przy okazji się pośmiać – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy z kancelarii GTA.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie międz
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Kto odpowie za szkody wynikłe z niedomagań KSeF? Nie zawsze rząd i informatycy
Czy KSeF jest bezpieczny dla firm? Sondaż dla "Rzeczpospolitej"
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Polacy twierdzą, że KSeF nie jest bezpieczny dla firm. Sondaż dla „Rz”
Pierwszego dnia działania KSeF przedsiębiorcy mieli problemy z logowaniem do systemu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF wystartował z problemami. Ministerstwo ma na to rozwiązanie
Od wtorkowego ranka znów nie można było się zalogować do KSeF przez Profil Zaufany.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Dostęp do KSeF nie taki prosty. Chcesz wejść - zapłać za komercyjny klucz
Ministerstwo Finansów
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Minister finansów wydał nowe objaśnienia ws. KSeF. Chodzi o zagraniczne firmy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie