Tylko 23,3 proc. Polaków uważa, że KSeF jest bezpieczny dla firm – tak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Eksperci nie są tym zaskoczeni i podkreślają, że przedsiębiorcy obawiają się wycieku biznesowych danych oraz wszechwiedzy urzędników.

Przypomnijmy, że KSeF to platforma do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Jest prowadzona i nadzorowana przez skarbówkę. Codziennie mają przez nią przechodzić miliony dokumentów. KSeF wystartował 1 lutego 2026 r. Od tego dnia faktury sprzedażowe w nowym systemie (tzw. ustrukturyzowane) powinny wystawiać największe firmy (Ministerstwo Finansów podawało, że jest ich 4 213), mniejsze od 1 kwietnia (1,4 mln podmiotów), a najmniejsze dopiero od 1 stycznia 2027 r. (to około 550 tys. podatników). Jednak każdy z przedsiębiorców musi być gotowy od początku na odbiór ustrukturyzowanych faktur zakupowych.