Polacy twierdzą, że KSeF nie jest bezpieczny dla firm. Sondaż dla „Rzeczpospolitej”

KSeF już działa, a rząd zapewnia, że jest dobrze zabezpieczony przed hakerami i nie będzie służył do inwigilacji społeczeństwa. Ale badanie dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że podatnicy się go obawiają.

Publikacja: 05.02.2026 04:53

Czy KSeF jest bezpieczny dla firm? Sondaż dla "Rzeczpospolitej"

Foto: Rzeczpospolita/Tomasz Sitarski

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obawy mają Polacy związane z wprowadzeniem KSeF?
  • Czy system KSeF jest skutecznie zabezpieczony przed cyberatakami?
  • W jaki sposób KSeF może wpłynąć na inwigilację podatników?
  • Jak specjaliści oceniają przyszłość i funkcjonowanie systemu KSeF?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Tylko 23,3 proc. Polaków uważa, że KSeF jest bezpieczny dla firm – tak wynika z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Eksperci nie są tym zaskoczeni i podkreślają, że przedsiębiorcy obawiają się wycieku biznesowych danych oraz wszechwiedzy urzędników.

Przypomnijmy, że KSeF to platforma do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Jest prowadzona i nadzorowana przez skarbówkę. Codziennie mają przez nią przechodzić miliony dokumentów. KSeF wystartował 1 lutego 2026 r. Od tego dnia faktury sprzedażowe w nowym systemie (tzw. ustrukturyzowane) powinny wystawiać największe firmy (Ministerstwo Finansów podawało, że jest ich 4 213), mniejsze od 1 kwietnia (1,4 mln podmiotów), a najmniejsze dopiero od 1 stycznia 2027 r. (to około 550 tys. podatników). Jednak każdy z przedsiębiorców musi być gotowy od początku na odbiór ustrukturyzowanych faktur zakupowych.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

e-Wydanie