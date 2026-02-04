Zła wiadomość dla fiskusa. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nie dał mu zielonego światła na ograniczanie preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę u podatników.

Sprawa dotyczyła spółki, która o błędach w rozliczeniach VAT dowiedziała się z samego resortu finansów. W listopadzie 2023 r. dostała od niego mailem powiadomienie o nieprawidłowościach w złożonych plikach JPK_VAT za okres od stycznia do września 2023 r. Miesiąc później skarbówka wszczęła czynności sprawdzające, które zakończyły się poinformowaniem podatniczki o ujęciu przez nią korekt in minus zdublowanych faktur. Stało się jasne, że spółka popełniła błąd w swoich rozliczeniach VAT i trzeba go naprawić. Schody zaczęły się, gdy poza fakturami wymienionymi przez urzędników samodzielnie złożyła też dodatkowe korekty, dotyczące miesięcy, które nie zostały wcześniej wykazane w deklaracji pierwotnej z uwagi na ich późniejsze zaksięgowanie.