Fiskus nie może karać podatników, którzy sami korygują swoje deklaracje. Wyrok NSA

Korekta deklaracji, która nie jest bezpośrednim efektem przeprowadzonych czynności sprawdzających, nie pozbawia podatnika prawa do obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Publikacja: 04.02.2026 13:16

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

Aleksandra Tarka

Zła wiadomość dla fiskusa. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nie dał mu zielonego światła na ograniczanie preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę u podatników. 

Sprawa dotyczyła spółki, która o błędach w rozliczeniach VAT dowiedziała się z samego resortu finansów. W listopadzie 2023 r. dostała od niego mailem powiadomienie o nieprawidłowościach w złożonych plikach JPK_VAT za okres od stycznia do września 2023 r. Miesiąc później skarbówka wszczęła czynności sprawdzające, które zakończyły się poinformowaniem podatniczki o ujęciu przez nią korekt in minus zdublowanych faktur. Stało się jasne, że spółka popełniła błąd w swoich rozliczeniach VAT i trzeba go naprawić. Schody zaczęły się, gdy poza fakturami wymienionymi przez urzędników samodzielnie złożyła też dodatkowe korekty, dotyczące miesięcy, które nie zostały wcześniej wykazane w deklaracji pierwotnej z uwagi na ich późniejsze zaksięgowanie. 

